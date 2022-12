Stiri pe aceeasi tema

Selectionerul nationalei de fotbal a Olandei, Louis van Gaal, a declarat sambata seara, dupa victoria echipei sale in fata reprezentativei SUA cu 3-1, in primul meci din optimile de finala si calificarea in sferturile CM 2022 din Qatar, ca jucatorii sai pot deveni campioni mondiali, scrie AFP.

Rigobert Song, selectionerul nationalei Camerunului, a afirmat vineri seara, dupa victoria cu 1-0 a echipei sale in fata Braziliei, la ultimul meci din Grupa G, ca in ciuda faptului ca "leii neimblanziti" nu au acces in optimi, au demonstrat ca pot juca foarte bine, scrie AFP.

Selectionerul nationalei de fotbal a Mexicului, Gerardo Martino, a afirmat sambata seara, dupa infrangerea echipei sale in fata Argentinei, 0-2, la CM de fotbal din Qatar, ca jucatorii sai vor lupta sa castige ultima partida a grupei si inca spera la calificarea in optimile de finala, scrie Xinhua.

Cu doua mii de ani in urma, anticii preparau veritabile delicii culinare. Era o abundența de ingrediente demne de marile restaurante de astazi. Evident, delicioasele preparate erau doar pentru elita vremii.

Nu putem sa mai tegiversam lucrarile de infrastructura, a transmis vineri premierul Nicolae Ciuca.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca națiunile europene ar trebui sa se alature economiilor asiatice pentru a cere ca SUA și Norvegia sa dea dovada de mai multa prietenie prin vanzarea de gaze la prețuri mai mici.

Coskun Basbug, fost colonel de informatii si expert in politici de securitate, a declarat ca stramtoarea Kerci era una dintre cele cele mai critice regiuni ale Rusiei, spune ca pe presedintele Rusiei il asteapta zile grele atat in interior, cat si in exterior, potrivit TGRT Haber, citat de Rador.

Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, se arata convins ca PSD „poate sa castige alegerile aproape in toate judetele tarii", el fiind de parere ca si transilvanenii „iubesc" PSD. „Chiar vrem sa guvernam Romania si sa facem multe lucruri pentru romani", a afirmat Stanescu, potrivit news.ro.