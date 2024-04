Îngrașă sau nu apa minerală? Nutriționista vedetelor a desluşit misterul Ingrașa sau nu apa minerala? Nutriționista vedetelor a deslusit misterul Cat de sanatoasa este apa plata? Are aceleași beneficii pentru organism ca și apa plata? Ingrașa apa minerala? Mihaela Bilic explica ce fel de apa ar trebui sa consumam in fiecare zi. Apa este vitala pentru organism, ”un element miraculos fara de care viața nu ar exista”, spune nutriționistul Mihaela Bilic. Insa, nu puțini sunt cei are aleg sa consume apa minerala in locul celei plate. ”Apa plata sau cu bule? Hidrateaza la fel, baloneaza diferit. Apa este vitala pentru organism, un element miraculos fara de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fructele și legumele sunt excelente pentru organism și nu ar trebui sa lipseasca din alimentația nimanui. Chiar daca sunt ideale pentru sanatate, acestea nu trebuie consumate in exces, deoarece pot fi inamicul unei diete. Descopera in randurile de mai jos care sunt fructele și legumele ce ingrașa cel…

- Cunoscuta nutriționista Mihaela Bilic a vorbit despre alimentația din perioada postului. Potrivit acesteia anumite combinații ,,dauneaza grav” siluetei. ,,Daca sunteți postitori, țineți cont de cateva reguli:Limitați aportul alimentar la maxim 3 mese/zi și nu va temeți de senzația de foame; e greu…

- "Pentru o viata sanatoasa, consumati zilnic minim doi litri de lichide" Cam asa sunau recomandarile medicale facute zilnic in spoturi TV. E bine sau nu sa bem apa si mai ales sa ne fortam daca nu ne este sete unii medici spun ca da, majoritatea oamenilor insa ignora complet recomandarile, potrivit stiripesurse.ro."Desi…

- Mihaela Bilic a atras atenția asupra unui aspect de mare importanța legat de consumul de branzeturi și lactate vegetale, subliniind pericolul pe care acestea il reprezinta pentru sanatatea noastra. Intr-o postare recenta pe platformele online, reputata nutriționista a lansat un avertisment clar, invitandu-ne…

- Cunoscuta nutriționista Mihaela Bilic susține ca și momentul in care alegem sa mancam ceva dulce are efecte asupra siluetei. Nutriționista recomada sa optam pentru deserturile cremoase și pufoase, acestea avand cel mai bun echilibru intre satisfacția oferita și calorii. ,,Pe primul loc in top vom…

- Deși multe persoane evita sa consume paine atunci cand vor sa slabeasca, medicul nutriționist Mihaela Bilic spune ca acest aliment nu este unul daunator dietei. Nutriționista menționeaza totuși ca painea ar trebui consumata in cantitați limitate, fara a o combina cu alte feluri de fainoase. „Painea…

- A fost descoperit secretul unui ficat sanatos! Ce spune nutriționista vedetelor Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționști din Romania. De-a lungul timpului, ea le-a oferit romanilor numeroase sfaturi despre nutriție și sanatate, iar de curand a dezvaluit care este secretul…