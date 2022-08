Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Satu Mare și Consiliul Local organizeaza ”Ziua Comunei”, luni, 15 august. Potrivit primarului, Toader Andrei Lavric, la Caminul Cultural din localitate vor avea o serie de spectacole de muzica populara dar și evenimente de suflet precum ”Nunta de aur” unde vor fi sarbatorite familiile care…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, și-a exprimat speranța ca UDMR se va delimita de „abordarile rasiste” din discursul premierului Ungariei, Viktor Orban. „Referitor la solicitarea ca UDMR sa iasa de la guvernare, trebuie sa subliniem ca PSD a fost primul partid care, prin vocea secretarului…

- FOTO VIDEO| Nunta de Aur 2022, la Alba Iulia: Peste 50 de familii au sarbatorit 50 de ani de casatorie Nunta de Aur 2022, la Alba Iulia: Peste 50 de familii au sarbatorit 50 de ani de casatorie Primaria Alba Iulia, prin Direcția de Asistența Sociala, a organizat ”Nunta de Aur 2022”, un eveniment special…

- Primaria municipiului Vatra Dornei a organizat ”nunta de aur” pentru un numar de 30 de familii care au implinit in acest an 50 de ani de casatorie. Evenimentul a avut loc duminica, 17 iulie, in Sala Oglinzilor din Primaria Vatra Dornei, amfitrioni fiind primarul Ilie Boncheș și viceprimarul Marius…

- Fostul ministru al culturii, deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a transmis un mesaj de „Ziua Universala a Iei”, sarbatorita astazi, in care a evidențiat faptul ca ia romaneasca reprezinta un model prin care tradițiile sunt din nou puse in valoare. Bogdan Gheorghiu a amintit ca in Romania, dar…

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a declarat ca dupa ce a citit declarația de astazi a deputatului PSD de Suceava, Mirela Adomnicai, despre care a spus ca este „un om cu o cariera politico-administrativa destul de consistenta”, nu poate decat sa aprecieza implicarea acesteia in problemele…

- Viața lui Britney Spears poate fi oricand scenariu de film. Dupa 13 ani in care s-a aflat sub controlul tatalui a reușit sa iși redobandeasca libertatea. Insa, nici macar in ziua nunții cu Sam Asghari nu s-a putut bucura pe deplin de fericitul eveniment. Motivul? Fostul soț a dat buzna in curtea casei…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca social democrații susțin extinderea programului de masa calda la școala, mai ales in mediul rural, inclusiv ca și soluție pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar. „Statisticile ne arata o realitate dureroasa, respectiv ca la fiecare 100…