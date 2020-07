Nunta anului în muzica de petrecere a fost amânată! Mirii au cinci perechi de nași Regulile de distanțarea sociala premergatoare crizei pandemice au lovit adanc in planurile de insuratoare ale lui Liviu Guța. In weekend solistul urma sa petreaca la propria-i nunta. Se anunța cel mai fastuos eveniment din lumea muzicii de petrecere din acest an. Daca tot nu a facut nici o nunta pana la varsta de 41 de ani, nici nu se mai grabește. Solistul a hotarat sa imbrace costumul de ginere la anul, pe 16 iulie 2021, nu la București ci la Cluj-Napoca. Liviu și cea care i-a devenit soție, Roxana Maria, și-au oficializat relația, in fața ofițerului de stare civila, la inceputul anului curent.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

