- Afirmațiile incredibile ale Angelei Gheorghiu, care a atentat la valorile Romaniei, nu au ramas fara ecou, noteaza click.ro. Intr-un amplu interviu acordat recent, pentru Contributors.ro, Angela Gheorghiu a facut declarații controversate despre mari valori naționale, precum George Enescu, Ciprian Porumbescu…

- Ana Maria și Marian Mexicanu se iubesc cu foc și acum au facut și marele anunț, acela ca cei doi soți sunt mai pregatiți sa devina parinți. Așadar, prezenți in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, Ana și Maria au oferit primele declarații despre sarcina. Astfel, va spunem ca, cei doi…

- Premierul Florin Cițu se pregatește de oconfruntare cu cei de la USR-PLUS, in cadrul ședinței de guvernare, care va avea loc de la ora 18.00. Conform surselor noastre, Florin Cițu și-a pregatit discursul și ii va acuza pe cei de la USR-PLUS ca ar fi facut un blat cu PSD și din acest motiv…

- Florin Tanasescu Cred ca avea vreo treizeci de ani. Se vaita ca este nefericita. Ca nu mai are vlaga in ea. O chema Existenta Efemera. Butona Candy Crush pe telefon, domnisoara. Mi-a cerut „o viata”. I-am spus ca i-am dat-o deja. Alta nu mai am. „N-are romanul zece vieti in pieptu-i de arama?”. Avea…