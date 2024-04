Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa demareze o procedura de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei, pentru ca nu aplica in mod corect regulile Directivei 2011/7 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, informeaza un comunicat…

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa demareze o procedura de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei, pentru ca nu aplica in mod corect regulile Directivei 2011/7 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, informeaza un comunicat…

- Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea…

- Gabriela Firea a fost invitata la o emisiune de televiziune unde a recunoscut ca a fost nevoita de multe ori sa clarifice anumite situații, in urma declarațiilor la adresa ei facute de unii colegi de partid. Gabriela Firea a recunoscut ca a fost nevoita sa vina de multe ori cu precizari importante,…

- Municipalitatea din Sectorul 5 al Capitalei anunța un proiect gigant caștigat prin PNRR! Primaria va construi locuințe pentru tineri! Așadar, locuințe noi pentru tineri ridicate de Primaria Sectorului 5! Municipalitatea anunța cel mai ambițios plan caștigat prin PNRR! Tinerii din sector vor putea locui…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri, o schema de ajutoare in valoare de 37,6 milioane euro (187 milioane lei) notificata de Romania! Banii vor ajunge la producatorii de tomate și usturoi. Așadar, Comisia Europeana a aprobat, miercuri, o schema de ajutoare de 37,6 milioane euro pentru acești agricultori,…

- O rețea imensa de hackeri care spiona nenumarate ținte din Statele Unite ale Americii pentru Rusia a fost stopata de FBI! Serviciul secret american a explicat cum acționau infractorii cibernetici. Așadar, operațiune de amploare a FBI in Statele Unite ale Americii! Serviciul secret american a descoperit…

- Comisia Europeana a deschis joi o procedura de infringement impotriva a 17 state membre ale UE, printre care si Romania, pentru netranspunerea in legislatiile nationale a directivei pentru atragerea pe piata muncii a imigrantilor inalt calificati din afara UE, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.…