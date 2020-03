Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor diagnosticate cu coronavirus a ajuns la 47 miercuri seara, fiind confirmate inca doua cazuri. Un caz este cel al unei femei de 53 de ani, care a intrat in contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit in Israel si care s- a intors in Romania in data de 29 februarie. Celalalt…

- Oficial, bilantul pacientilor infectati cu covoid-19 a ajuns la 36! Barbatul de la spitalul Gerota, diagnosticat cu coronavirus, are dosar penal pe numele lui, iar aeoportul din Timisoara face concedieri!

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus), anunța autoritațile. Pana sambata, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Ministerul Sanatatii anunta autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani infectati cu coronavirus. MS mai precizeaza Romania ar putea fi expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani pe rutele…

- Cei sase cetateni romani de pe nava Diamond Princess care au cerut repatrierea au avut rezultate negative la testul pentru infectia cu COVID-19, afirma MAE, care precizeaza ca au fost preluati de la Tokyo si vor fi adusi la Berlin, de unde vor reveni in tara cu o aeronava MApN, sambata dimineata.

- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, relateaza HotNews. Nu este insa vorba despre cei doi romani infectați deja cu virusul, care sunt…