Numărul mare al turiștilor din Grecia începe să fie o problemă. Insulele pe care ajung mai mulți turiști decât localnici Sustenabilitatea turismului in insulele grecesti este pusa sub semnul intrebarii deoarece numarul de paturi turistice este de trei sau patru ori mai mare decat numarul rezidentilor permanenti, relateaza publicatia Kathimerini. Problema nu mai priveste doar insulele foarte populare, precum Mykonos si Santorini, ci pare sa fie concentrata si in Ciclade, inclusiv unele insule mici, care […] The post Numarul mare al turiștilor din Grecia incepe sa fie o problema. Insulele pe care ajung mai mulți turiști decat localnici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sustenabilitatea turismului in insulele grecesti este pusa sub semnul intrebarii deoarece numarul de paturi turistice este de trei sau patru ori mai mare decat numarul rezidentilor permanenti, relateaza publicatia Kathimerini.

- O femeie din Teleorman este romanca cu cea mai mica pensie de la noi din tara. Desi a terminat o facultate și a lucrat 20 de ani, femeia incaseaza o suma infima luna de luna de la stat, iar banii nu-i ajung nici macar pentru mancare. Daniela Cecilia Nestorescu, o femeie din Zimnicea, județul Teleorman,…

- Eurodeputata elena Eva Kaili, implicata in scandalul de coruptie Qatargate, afirma ca nu va reveni in Grecia decat dupa ce va fi achitata in Belgia, transmite sambata DPA, potrivit Agerpres. Kaili, ce se afla in detentie din decembrie anul trecut, a fost plasata vineri in arest la domiciliu, in asteptarea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca pensiile vor fi platite mai devreme in aceasta luna, pana la data de 11 aprilie, pentru cumparaturile de Paste. „Pensiile se platesc in aceasta luna cu patru zile mai devreme, adica pana la data de 11 aprilie, astfel incat parinții și bunicii noștri sa aiba…

- Salvatorii din Grecia continua cautarile printre ruinele vagoanelor de tren carbonizate alte victime ale celui mai grav accident feroviar din Grecia, un dezastru in care au murit cel putin 46 de persoane, potrivit celui mai recent bilant, relateaza kathimerini.gr. Trenurile din Grecia, unde au fost…

- Seful garii din Larisa, in centrul Greciei, a fost arestat dupa coliziunea frontala violenta intre doua trenuri soldata marti noapte cu cel putin 36 de morti, informeaza marti surse din politie, relateaza AFP. „Seful de gara in varsta de 59 de ani a fost arestat. Faptele care ii sunt reprosate vor fi…

- Cele doua cutremure cu magnitudinea de peste 5 care au avut loc in zona județului Gorj au dus la avarierea mai multor cladiri, dar, surprinzator, cele mai vechi au ramas intacte. Specialistii ne dau exemplul caselor bunicilor si strabunicilor de la tara, construite de mesteri, dupa tehnici traditionale,…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata, vremea va fi deosebit de rece, iar gerul va persista in 13 judete din Transilvania, Maramures si Moldova, pentru aceste zone fiind emis Cod galben. Temperaturile minime se vor situa intre -25 si -18 grade. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare…