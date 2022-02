Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul Octavian Jurma susține ca numarul de infectari COVID, raportat vineri in București, este mult peste așteptarile specialiștilor. „Incredibil! Știam ca este posibil teoretic, dar nu credeam sa vad asta in realitate”, a scris Jurma, pe Facebook. Potrivit datelor analizate de Octavian Jurma,…

- Cercetatorul Octavian Jurma susține ca numarul de infectari COVID, raportat vineri in București, este mult peste așteptarile specialiștilor. „Incredibil! Știam ca este posibil teoretic, dar nu credeam sa vad asta in realitate”, a scris Jurma, pe Facebook. Potrivit datelor analizate de Octavian Jurma,…

- De la 455 de bolnavi COVID la ATI la mijlocul lunii s-a ajuns sambata, 29 ianuarie, la 824. De unde aceasta dublare a cazurilor grave, de vreme ce medici și oameni de știința deopotriva au spus ca tulpina Omicron, care a general noul val de imbolnaviri, este mult mai contagioasa decat Delta, dar mai…

- Cercetatorul Octavian Jurma ii avertizeaza pe romani ca in urmatoarele saptamani probabilitatea de a intalni o persoana infectata crește foarte mult. Octavian Jurma a realizat doua scenarii in ceea ce privește evoluția valului Omicron in Romania. In scenariul optimist, in urmatoarele 2-3 saptamani,…

- "Incidenta la 1,000 in 14 zile asa cum e calculata [exclusiv] in Romania a fost multilata in repetate randuri cu doua scopuri evidente:1. sa subestimeze situatia reala2. sa amane raportarea situatiei reale Astfel incidenta la 14 se zile se raporteaza la 17 zile iar in calcul se iau doar alocarile pe…

- Cercetatorul Octavian Jurma estimeaza doborarea recordului provocat de valul Delta in Romania, de aproape 19.000 de cazuri zilnice, chiar in aceasta saptamana. Valul deceselor urmeaza abia la 3 saptamani dupa cel al infectarilor, atrage atenția medicul. „Saptamana trecuta am asistat la o explozie a…

- Potrivit INSP, 45,6% (42 cazuri) au avut istoric de calatorie in Marea Britanie (23), Africa de Sud (8), Nigeria (4), Spania (2), Tanzania (2), Belgia (1), Olanda (1), RD Congo (1), 7,6% (7 cazuri) se afla in 5 focare depistate in Bucuresti (4) si judetul Prahova (1).Dintre cazurile din focare, pentru…

- Cercetatorul Octavian Jurma spune ca viteza de creștere a numarului de cazuri Omicron in regiunea Gauteng, Africa de Sud, este mult superioara cu ce am intalnit pana acum in aceasta pandemie, iar lipsa unor decizii rapide va putea aduce Romania in situația de a avea peste 32.000 de infectari noi zilnice…