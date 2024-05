Variații mari de temperatură și perioade cu ploi sau furtuni în următoarele patru săptămâni Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Vremea in saptamana 20-26 mai Temperatura medie a aerului se va situa in jurul celei specific pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a țarii. Cantitațile de precipitații se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada in regiunile sud-estice, in timp ce in restul teritoriului regimul pluviometric va fi excedentar mai ales in jumatatea de vest. Vremea in saptamana 27 mai – 2 iunie Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de mediile multianuale in toata țara.… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

