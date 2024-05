Un fruct exotic, ideal pentru combaterea insomniei Intr-un recent interviu, Dave Gibson, hipnoterapeut și expert in somn, explica de ce un fruct exotic delicios, care conține ”hormonul somnului” este o soluție placuta, fara efecte adverse, pentru un somn odihnitor. El recomanda ca acest fruct sa fie consumat dupa cina, cu 1,5 – 2 ore inainte de culcare pentru a facilita digestia. Fructul […] The post Un fruct exotic, ideal pentru combaterea insomniei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu științific scoate la lumina rolul semnificativ al unei turme de zimbri europeni, reintroduși in Munții Țarcu din Romania, in lupta impotriva schimbarilor climatice. Potrivit unui raport publicat recent in The Guardian, cercetatorii de la Școala de Mediu de la Yale au descoperit ca o turma…

- Deepfake-urile au devenit o amenințare majora in peisajul fraudelor online, iar pentru a ajuta publicul sa se protejeze, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a lansat un ghid informativ și un test online. Acest ghid iși propune sa ofere instrumente și cunoștințe pentru identificarea…

- Declaratie de cooperare intre Ministerele Justitiei din Romania si Brazilia, semnata de ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, si omologul sau brazilian, Ricardo Lewandowski. Cele doua țari iși propun sa intensifice acțiunile de cooperare. Este vorba de cooperare judiciara bilaterala, cu precadere in sfera…

- Primarul sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, anunța ca Gradinița Nr 35, din strada Crizantemelor, a fost reabilitata și consolidata, iar de lunea viitoare 251 de copii vor reveni acasa. „Ce au stricat alții, am reparat noi! Gradinița Nr 35, din strada Crizantemelor, a fost reabilitata…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, participa la o operațiune majora. Acțiunea se desfașurat in Sarulești-Gara, județul Calarași. Scopul? Combaterea gestionarii ilegale a deșeurilor! Confiscari la fața locului In timpul raidului, au fost vizate mai multe proprietați. Autoritațile au descoperit cantitați…

- A fost promulgata legea pentru combaterea risipei alimentare . Actul normativ cuprinde masuri privind reintroducerea alimentelor in circuitul economic. Noua lege urmarește și organizarea la nivel national a activitatii tuturor operatorilor economici din sectorul agro-alimentar si distribuirea pe o…

- Ministrul Burduja anunța o victorie importanta pentru Romania: prețul energiei va scadea prin investiții masive in energie verde. Ministerul Energiei a primit aprobarea Comisiei Europene pentru o schema de finanțare de 3 miliarde de euro pentru proiecte de energie solara și eoliana, cu o capacitate…

- Polițiștii romani au efectuat 205 percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalitații, in principal a celei economice, tragand la raspundere persoanele implicate in comiterea de fapte penale și protejand comunitatea de activitațile ilegale. Polițiștii romani au efectuat percheziții in dosare…