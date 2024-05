Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani au anuntat autoritatile ca se afla in Noua Caledonie, iar Consulatul General al Romaniei la Paris tine legatura cu ei, monitorizeaza situatia lor si este pregatit sa intervina daca este nevoie.

- Situația este tensionata in Cernauți, regiune unde locuiesc mulți romani, in condițiile in care autoritațile ucrainene continua mobilizarile in randul populației pentru a mari efectivele de soldați care lupta pe front impotriva Rusiei

- Maria Sarapova a inceput sa primeasca wild card-uri dupa ce a fost suspendata. TAS i-a redus si ei sanctiuneaa de la 2 ani la 15 luni, așa cum s-a intamplat recent cu Simona Halep. Cand insa Sarapova a intrat pe teren, Simona a fost de partea celor care au apreciat ca nu este Ok. „Pentru copii, pentru…

- Locuitorii capitalei se confrunta cu un scandal de proporții legat de facturile uriașe la incalzire și apa calda. Situația risca sa degenereze pentru ca nimeni nu e dispus sa ofere o minima explicație. Creșterea incredibila a costurilor pentru apa calda și caldura pune o presiune enorma pe umerii locatarilor.…

- Miscarea terorista Hamas a prezentat Egiptului, Qatarului si Statelor Unite un plan al unui armistitiu in razboiul din Fasia Gaza pentru eliberarea ostaticilor israelieni in schimbul unor deținuți palestinieni, 100 dintre aceștia fiind condamnați la inchisoare pe viața, anunța Reuters, citata de News.ro.Hamas…

- „Echipa de control a Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului a constatat multiple deficiențe in instrumentarea cazului fetiței decedate și a celor doua surori ale acesteia la nivelul DGASPC Galați și al serviciului de asistența sociala din cadrul Primariei municipiului Galați, precum…

- Emisari pentru Afganistan s-au intalnit duminica, la Doha, sub egida ONU, pentru a discuta despre angajamentul comunitatii internationale in aceasta tara, dar incertitudinea planeaza asupra participarii autoritatilor talibane la aceasta intalnire cu usile inchise, informeaza AFP, citat de Agerpres.…