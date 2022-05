Stiri pe aceeasi tema

- Doua luni și jumatate de razboi. Atat a trecut de cand a declansat Putin nebunia din Ucraina ! Ce am vazut pana acum: Ucrainenii: Armata ucraineana este cu totul alta decat cea din 2014. Vreme de 8 ani au muncit pe branci si s-au instruit pentru revansa. Faptul ca au primit din timp informatii precise…

- Șeful biroului premierului ungar, Gergel Gulyash, a declarat ca Ungaria se va opune oricarei propuneri europene care ar duce la o restricție a importurilor de energie din Rusia. Contrar informațiilor potrivit carora Austria, Slovacia și Ungaria au fost de acord sa-și retraga dreptul de veto asupra introducerii…

- Vladimir Putin a acordat un titlu onorific celei de-a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, responsabila de atrocitațile din Bucea. Decretul a fost semnat de catre liderul de la Kremlin, pentru „acțiunile exemplare” ale personalului militar. Bucea este acum scena celui…

- Fostul șef al diplomației romane, Cristian Diaconescu, este de parere ca China nu se va alatura Federației Ruse in ceea ce privește susținerea agresiunii din Ucraina, pentru ca piețele se mișca și nu dorește sa fie afectata de sancțiunile economice. Intrebat pe B1 TV daca e de parere ca Beijingul nu…

- Serbia nu se va alatura niciodata isteriei antiruse și nu va interzice mass-media ruse, a declarat ministrul de Interne, Aleksandar Vulin, in timpul unei intalniri cu ambasadorul Rusiei in Serbia, Aleksandr Botan-Harcenko. „Serbia nu va face niciodata parte din isteria antirusa, in care este luata proprietatea…

- Polonia vrea sa introduca taxe suplimentare pentru companiile comerciale care continua sa funcționeze in Federația Rusa și nu parasesc piața de acolo, in ciuda interdicțiilor impuse de razboiului din Ucraina. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al guvernului polonez, Piotr Muller, relateaza…

- Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat ca nu a discutat cu George Simion despre fuziunea cu AUR, așa cum a aparut in spațiul public. Pe de alta parte exista cinci președinți de organizație PMP care au batut deja palma cu AUR. Și pentru ca președintele Cristian Diaconescu se opune se incearca…

- Rusia nu va incepe un nou razboi, ci va pune capat unuia vechi, care dureaza de opt ani – aceasta este justificarea prezentata la televiziunea de stat de la Moscova. Rusia nu are cum sa nu puna capat razboiului din estul Ucrainei – spune propaganda de stat a Federației Ruse. Aceasta propaganda tace…