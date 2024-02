Stiri pe aceeasi tema

- Memorandumul a fost parafat, joi, la Roma, in prezenta ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, si a ministrului pentru Intreprinderi si Made in Italy, Adolfo Urso.Potrivit unui comunicat de presa al Nuclearelectrica, transmis AGERPRES, reprezentantii Ansaldo Nucleare…

- Nuclearelectrica a semnat un Memorandum de Intelegere cu SACE si Ansaldo Nucleare pentru a avansa dezvoltarea si finantarea retehnologizarii Unitatilor 1, 3 si 4 ale Centralei Nuclear-Electrice (CNE) de la Cernavoda.

- Nuclearelectrica anunta ca a semnat astazi, la Roma, in prezenta ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, si a ministrului pentru Intreprinderi si Made in Italy, Adolfo Urso, un Memorandum de Intelegere cu SACE si Ansaldo Nucleare pentru a avansa dezvoltarea si finantarea…

- Ministrul Simona Bucura-Oprescu a semnat un Memorandum de ințelegere cu Ministerul Muncii, Invalizilor și Afacerilor Sociale din Republica Vietnam privind cooperarea in domeniile muncii și securitații sociale Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale din Romania, Simona Bucura-Oprescu, și ministrul…

- Nuclearelectrica, impreuna cu Candu Energy și Canadian Commercial Corporation au semnat un contract, avand ca obiect furnizarea de scule și componente ale reactorului, precum și servicii de inginerie.

- SN Nuclearelectrica SA, impreuna cu Candu Energy Inc. "CEI" , o companie AtkinsReacute;alis SNC Lavalin Group Inc. si Canadian Commercial Corporation "CCC" , o corporatie federala de stat, au semnat astazi, 28 noiembrie 2023, un contract in valoare de 781 milioane CAD, avand ca obiect furnizarea de…

- Nuclearelectrica a semnat, marți, cu Candu Energy Inc., o companie AtkinsRealis (SNC-Lavalin Group Inc.) și Canadian Commercial Corporation, o corporație federala de stat, au semnat astazi, 28 noiembrie 2023, un contract in valoare de 781 milioane dolari canadieni (circa 520 milioane euro). Contractul…