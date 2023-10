Nuclearelectrica: Melania Amuza, numita in functia de Director General al RoPower Nuclear SA

Caz socant la Castelu! Și-a injunghiat fratele de patru ori in zona inimii. Incepe procesul

Inculpatul si a injunghiat fratele in mod repetat cu un cutit de sase ori pe fratele sau, de patru ori in zona hemitoracelui stang si de doua ori la antebratul drept. Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale,… [citeste mai departe]