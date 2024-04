Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Partidului Popular European (PPE) subliniaza in mod constant importanța susținerii agricultorilor europeni, garantarea securitații alimentare și promovarea modului de viața european. In contextul provocarilor globale și a incertitudinilor, PPE iși reafirma angajamentul de a asigura o funcționare…

- Italia a anuntat ca „vigilenta si controalele vor fi sporite” inainte de sarbatoarea religioasa de Paste, ca urmare a atacului terorist petrecut la Moscova vinerea trecuta, scrie Deutsche Welle, potrivit alephnews.ro. Masura a fost adoptata luni, in timpul unei reuniuni a consiliului de securitate nationala…

- Bauer a condus prima vizita oficiala la Kiev a unei delegatii militare a NATO din februarie 2022, cand Rusia a trimis mii de trupe in Ucraina intr-o invazie pe mai multe fronturi.Trupele Kievului sunt in criza de munitie si forte si sunt pe picior de retragere in est, unde fortele rusesti avanseaza."Ucraina…

- La scurt timp dupa publicarea Raportului Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), contestatele alegeri locale din Berlgad se vor repeta in data de 2 iunie 2024, in contextul acuzațiilor care au marcat scrutinul din decembrie anul trecut, a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar…

- Acum doi ani, in primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina, Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) a decis sa se retraga din acesta tara, lasand-o prada Moscovei, exhibandu-si totodata propriile vulnerabilitați si neputinta in fata unei situatii care parea ca a fost demult planuita.…

- Ucraina anunța ca a atacat și distrus miercuri, 14 februarie, nava de debarcare rusa Cezar Kunikov in Marea Neagra, in urma unui atac cu drone. A fost vorba despre o operațiune comuna a serviciilor de informații militare și a forțelor armate, a transmis Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei,…

- Volodimir Zelenski, a anuntat sambata, in discursul sau video nocturn, ca a vorbit la telefon cu Emmanuel Macron, presedintele Frantei, despre situatia de pe campul de lupta si despre nevoile de aparare ale Ucrainei, dar si despre garantiile de securitate pe care le va oferi Franta. Acestea vor fi „un…

- Asa-zisele forte ale Federatiei Ruse de mentinere a pacii in Transnistria sunt acuzate ca au incalcat flagrant angajamentele asumate in cadrul Comisiei Unificate de Control (CUC), relateaza joi publicatia Ziarul National din Chisinau. Militarii rusi, cu acordul regimului separatist de la Tiraspol, au…