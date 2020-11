Nuclearelectrica a obţinut un profit în creştere cu 14,8% în primele nouă luni Producatorul de energie Nuclearelectrica a afisat un profit de 477,6 milioane de lei in primele noua luni ale acestui an, cu 14,8% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport transmis joi Bursei de Valori Bucuresti. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere de 3,3%, ajungand la 537,7 milioane de lei, iar EBITDA (castigul unei firme inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare - n. r.) o crestere de 1,1% fata de aceeasi perioada a anului anterior, pana la 946,4 milioane de lei. Cresterea EBITDA este determinata de scaderea cheltuielilor din exploatare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

