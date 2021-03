Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24 martie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie și-a agresat concubinul cu un obiect ascuțit-taietor. Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca, pe fondul unui conflict spontan, o femeie de 35…

- Un barbat din Jilava, judetul Ilfov, si-a injunghiat concubina apoi s-a sinucis. O echipa a IPJ Ilfov si un procuror criminalist s-au deplasat la fata locului pentru cercetari, potrivit news.ro Politistii din Ilfov au demarat verificari dupa ce au fost sesizati ca un barbat si-ar fi injunghiat…

- Luare de ostatici cu final tragic, luni, la Onesti, in judetul Bacau. Un barbat a sechestrat, apoi a injunghiat doi muncitori care lucrau in apartamentul sau. Unul dintre muncitori a murit pe loc, iar al doilea a decedat la spital. Si agresorul este la spital dupa ce a fost impuscat. Un barbat in varsta…

- Un barbat de 41 de ani, a fost acroșat și accidentat, in aceasta dupa amiaza, de un autoturism condus de Post-ul Accident la Teiș. Un pieton a ajuns la spital apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii care s-au deplasat imediat la fața locului, au constatat ca in accident a fost implicat un autoturism, condus de o femeie, de 53 de ani, din municipiul Galați, care, circuland pe strada respectiva, ar fi lovit doi polițiști care se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, dirijand circulația…

- Doi tineri ramniceni, o femeie și un barbat, reveniți din Austria, au fost amendați pentru ca nu au respectat masura de izolare la domiciliu impusa de autoritați. Ei au fost identificați in apropiere de popasul Merei, unde s-au oprit intr-o parcare și s-au luat la cearta, iar un echipaj de poliție i-a…

- La data de 25 decembrie, in jurul orei 21:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 6 Ion Roata, au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca, pe raza comunei Grindu s a produs un accident de circulatie, iar partile implicate s ar fi agresat reciproc.In urma verificarilor efectuate…