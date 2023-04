Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4 milioane de refugiați ucraineni au intrat in Romania de la invadarea țarii vecine de catre Rusia, arata datele Poliției de Frontiera. In ultimele 24 de ore, au trecut frontiera in Romania 4.681 de cetateni ucraineni, astfel ca numarul total al refugiaților care au intrat in Romania din februarie…

- „Eu cu cutitul nu sunt niciodata cu el la mine. Sunt cu instrumentele care imi asigura sa fac mai mult, sa realizez mai mult. Nu ma preocupa taierile, ci ma preocupa munca si rodul muncii. Iar rodul muncii il cautam la fiecare si il gasim, in conditiile in care avem si dorinta dar si fapta cu noi”,…

- Ordonanta de urgenta adoptata miercuri de Guvern pentru sprijinirea refugiatilor ucraineni pare sa nu fie aplicabila, iar efectele sa nu mai fie controlabile. ONG-urile se tem ca aceasta contine o serie de aspecte imposibil de implementat, ceea ce va crea haos in teritoriu. OUG, in loc sa clarifice…

- Guvernul Romaniei nu va taia programul de sustinere a cazarii si de protectie a refugiatilor ucraineni, ci il va „regandi”, dorind ca refugiații sa „inceapa sa devina independenti”, a afirmat luni, 3 aprilie, consilierul de stat Madalina Turza, citata de News.ro. Turza, coordonator strategic al asistentei…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a prezentat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, pe primul consilier onorific guvernamental cu inteligenta artificiala, robotul ION, precizand ca acesta va capta opiniile si dorintele cetatenilor si le va transmite guvernantilor. „O sa incepem sedinta de guvern cu o…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis vineri, 24 februarie, un mesaj pentru poporul ucrainean, in care a nuanțat poziția Romaniei in contextul invaziei ruse in Ucraina. Ciuca a declarat ca Romania va continua sa fie solidara cu Ucraina și sa ofere sprijin in contracararea agresiunii ruse, alaturi de partenerii…

- „Lista acestor scoli este o lista detinuta de Ministerul Educatiei”, a declarat Cseke Attila, intrebat la finalul sedintei Guvernului detalii despre cele 118 scoli din Romania cu risc seismic despre care a vorbit premierul Nicolae Ciuca. Chestionat ddespre faptul ca Ministerul Educatiei solicita situatia…

- Avand in vedere conflictul armat din Ucraina, numai in anul 2022 peste 9 milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere de la granița cu Republica Moldova. Prin documentul semnat la Vama Albița de catre ministrul afacerilor interne Lucian Bode și ministrul afacerilor interne din Republica Moldova,…