- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a reusit al doilea scor al actualului sezon al Ligii Nationale de baschet feminin, 128-18 (37-3, 36-6, 28-0, 27-9) cu CSU Rookies Oradea, duminica, la Targu Secuiesc. Sepsi SIC, care pe 10 ianuarie surclasa aceeasi echipa cu 148-14, a reusit performanta sa nu primeasca…

- Echipa de pe litoral si a incheiat evolutiile in sezonul regulat al Ligii a 2 a. FC Farul Constanta si a incheiat evolutiile in sezonul regulat al Ligii a 2 a, odata cu meciul din deplasare cu U Craiova 1948 0 0 , astfel ca "marinarii" nu vor evolua in etapa a 21 a, ultima a primei parti din esalonul…

- Pentru Farul a fost ultimul meci din sezonul regulat, echipa de pe litoral avand liber in ultima runda. FC Farul Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a 20 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare U Craiova 1948.S au intalnit echipele care se aflau inaintea meciului pe locurile 3 gazdele…

- In ultima ediție a emisiunii „Poftiți la circ” de la Antena 1, vedetele au reușit sa faca un spectacol excepțional la Circul Bellucci și au fost prmiți in ropote de aplauze, laaturi de liderul lor, Nea Marin, care a reușit inca odata sa transforme o emisiune intr-un show demn de lauda.

- Antrenorul principal al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa a uitat gustul victoriei dupa cinci rezultate de egalitate consecutive si trebuie sa dea mult mai mult pentru a o invinge sambata pe Academica Clinceni. "Academica…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, care a revenit dupa o perioada mai lunga de izolare cauzata de infectia cu COVID-19, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca s-a simtit ca intr-o "vacanta fortata", precizand ca a fost dificil sa isi urmareasca formatia…

- U-BT Cluj-Napoca a invins ieri BCM U FC Argeș Pitești, scor 93-78, intr-un meci contand pentru turneul 6 al Ligii Naționale de baschet masculin, ediția 2020-2021. Partida s-a desfașurat la Sibiu. Prima repriza a fost controlata de ardeleni. Ei s-au desprins la 56-29 in primele 20 minute de joc efectiv.…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a reusit scorul-record al acestui sezon in Liga Nationala de baschet feminin, 148-14 (45-2, 36-8, 34-2, 33-2) cu CSU Rookies Oradea, duminica, pe teren propriu. Sepsi SIC a depasit astfel scorul realizat pe 13 decembrie de CS Phoenix CSU Simona Halep Constanta, 123-40 cu…