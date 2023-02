Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier israelian Naftali Bennett spune ca președintele rus Vladimir Putin l-a asigurat, in primele zile ale razboiului, cand a zburat in Rusia in cadrul unui efort de mediere, ca nu il va ucide pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunta intr-un interviu acordat CNN ca Israelul ar putea ajuta militar Ucraina, o schimbare de pozitie importanta, in afara de a se propune ca mediator in conflictul dintre Moscova si Kiev, relateaza AFP. "Sunt, bineinteles, pe cale sa examinez problema", raspunde…

- Boris Johnson povestește intr-un documentar cum Vladimir Putin l-a „amenințat” inainte de inceperea ostilitaților in Ucraina. Fostul premier britanic descrie convorbirea sa „foarte lunga” și „extraordinara” cu președintele rus, la inceputul lunii februarie 2022. Boris Johnson dezvaluie intr-un documentar…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca nu il intereseaza sa se intalneasca pentru discuții de pace cu omologul rus, Vladimir Putin. Zelenski a fost intrebat daca razboiul din Ucraina ar putea fi incheiat prin discuții cu Putin. „Nu ma intereseaza nici sa ma intalnesc, nici sa discut…

- Serviciile de informații militare ale Ucrainei au susținut ca Rusia urmeaza sa ordone mobilizarea a pana la 500.000 de recruți in ianuarie, fața de cei 300.000 pe care i-a chemat in octombrie, intr-un alt aparent semn ca Vladimir Putin nu are intenția de a pune capat razboiului, relateaza Hotnews .…

- Zvonuri despre starea sanatatii presedintelui rus Vladimir Putin continua sa fie vehiculate, iar directorul serviciilor militare ucrainene de informatii Kirilo Budanov da asigurari miercuri, la postul ABC News, ca Putin este "pe moarte". "El (Putin) va muri foarte repede, cred, sper", declara seful…

- Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, doi șefi de stat dușmani de la inceputul razboiului din Ucraina, l-au felicitat pe Benjamin Netanyahu, care revine la putere formand cel mai de dreapta guvern din istoria Israelului. Președintele rus Vladimir Putin a salutat joi revenirea lui Benjamin Netanyahu…