Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a avut castig de cauza in instanta. Judecatorii australieni au decis ca hotararea de a nu-i permite lui Novak Djokovic sa intre in tara este „nejustificata”, iar sarbul trebuie eliberat in 30 de minute de la decretarea deciziei, informeaza CNN . Cu alte cuvinte, tribunalul a anulat decizia…

- Procesul este in continuare in curs de desfasurare. Novak Djokovic are nu mai putin de trei avocati care au obtinut deja o decizie pro tenismen. Citește mai multe detalii despre decizia istorica a instanței pe realitateasportiva.net .

- Jucatorul de tenis american Tennys Sandgren i-a transmis un mesaj de susținere lui Novak Djokovic. Numarul 1 mondial se afla in mijlocul unei dispute cu autoritațile australiene. Starul de tenis american, Tennys Sandgren, și-a aratat sprijinul in scandalul in care este implicat colegul sau de breasla.…

- Situația lui Novak Djokovic, izolat pentru moment intr-un hotel din Melbourne, e departe de a se clarifica. Sarbul a fost protagonistul unor scene neverosimile miercuri seara, dupa ce polițiștii de frontiera nu i-au permis sa intre in Australia. Pe de-o parte, Djokovic a prezentat un tip greșit de viza,…

- Ibericul Rafael Nadal (35 de ani, 6 ATP) se afla in Australia și a vorbit despre scandalul creat in jurul rivalului sau, sarbul Novak Djokovic (1 ATP, 34 de ani). CONTEXT: Deși organizatorii de la Australian Open acceptasera ca sarbul sa poata juca la Melbourne fara vaccin, situația s-a schimbat radical…

- Blocat în continuare pe aeroportul din Melbourne, ​Novak Djokovic este izolat într-o camera și nu are voie sa își foloseasca telefonul mobil în timp ce așteapta sa afle daca va fi sau nu lasat sa intre în Australia, informeaza presa sârba.Liderulul mondial…

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a anunțat ca va fi prezent la ediția din acest an de la Australian Open. Sarbul nu e vaccinat, dar organizatorii i-au acordat o scutire medicala pentru a putea evolua la turneul de la Antipozi. Sarbul, de noua ori campion la Melbourne, a anunțat pe Twitter, in urma…

- Continua misterul in jurul participarii lui Novak Djokovic la Australian Open 2022. De noua ori campion la Melbourne, sarbul și-ar dori sa fie lasat sa joace nevaccinat, sperand ca organizatorii ii vor permite sa prezinte o scutire. Cu mai puțin de o luna inainte de startul Australian Open, australienii…