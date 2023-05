Numarul trei mondial, tenismanul sarb Novak Djokovic, a riscat sa starneasca o noua controversa politica la Open-ul francez de la Roland Garros, luni, dupa ce a scris un mesaj despre situatia din Kosovo, in urma victoriei sale din primul tur, informeaza Reuters: „ Kosovo este inima Serbiei. Opriti violenta ” , a scris pe obiectivul camerei, in limba sarba, Djokovic, de 22 de ori campion de Grand Slam. “Kosovo este leaganul nostru, fortareata noastra, centrul celor mai importante lucruri pentru tara noastra… Sunt multe motive pentru care am scris asta pe camera”, a declarat presei sarbe Djokovic,…