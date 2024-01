Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) și-a avertizat clienții vineri, 29 decembrie, cu privire la numarul tot mai mare de tentative de frauda online și a oferit mai multe recomandari pentru ca oamenii sa-și protejeze dispozitivele electronice și economiile. Recomandarile experților pentru a nu ajunge victimele…

- Peste 200.000 de persoane au intrat vineri in Romania, cele mai mari valori de trafic fiind inregistrate la frontiera cu Ungaria si in aeroporturi, anunta Politia de Frontiera. Potrivit unui comunicat al IGPF, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat vineri formalitatile de…

- Val de tentative de frauda in prag de sarbatori! In ultimele zile, mai mulți escroci se folosesc de aplicația WhatsApp, pentru a incerca sa fure datele și banii utilizatorilor din Romania. Infractorii le promit bani celor care apreciaza cateva postari pe rețelele sociale. Citește și: Aveți bani? Se…

- INȘELACIUNEA ROMANCE FRAUD – DOCTOR IN WAR ZONE. Poliția Romana atrage atenția asupra unui nou tip de frauda, care devine tot mai raspandit, cunoscut sub numele de Romance Fraud (o tactica manipulatoare, in care autorii caștiga increderea victimelor prin intermediul relațiilor romantice online, pentru…

- Posta Romana atrage atentia joi, 23 noiembrie, asupra unui nou val de acțiuni de phishing in care este folosit numele companiei, prin intermediul SMS-urilor trimise de infractorii cibernetici care atenteaza la conturile și la datele personale ale utilizatorilor de internet.Potrivit unui comunicat al…

- Tentative de frauda pe YouTube: Cum acționeaza infractorii cibernetici. Avertismentul DNSC Tentative de frauda pe YouTube: Cum acționeaza infractorii cibernetici. Avertismentul DNSC Expertii Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) au transmis, in cursul zilei de vineri, 3 noiembrie,…

- Patru barbați au obținut 1,6 milioane de lei dupa ce au decontat, in fals, cheltuieli de cazare și hrana pentru 340 de ucraineni. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice (SICE) Bihor au facut 14 percheziții in cazul a patru barbați suspectați de obținere ilegala de fonduri,…

- 4 din 10 romani declara ca au intampinat mai multe fraude sau tentative de frauda in ultimele 12 luni. Majoritatea - 75,8% - se teme ca ar putea deveni victime ale escrocilor online in viitor.Conform unui studiu SAS facut la nivel global pe 13.500 de persoane din 16 țari, inclusiv Romania, arata…