- Constructorul francez de automobile a lansat noul 408 in vara acestui an, mai exact in luna iunie. Acum, geamanul lui Citroen C5 X poate fi comandat și pe piața din Romania. Clienții au la dispoziție 3 niveluri de echipare: Allure, Allure Pack și GT. In ceea ce privește gama de motorizari, noul Peugeot…

- Președintele Romaniei a convocat pentru maine o ședința a CSAT Ședința CSAT. Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, începând cu ora 14, la Palatul Cotroceni. Potrivit unui comunicat al…

- Ediția jubiliara, a 55-a, a celui mai longeviv eveniment cultural din Romania, organizat fara intrerupere din anul 1968 la Targoviște, și-a scris o noua poveste de succes. Festivalul Național de Interpretare și creație a Romanței Crizantema de Aur s-a desfașurat anul acesta in sala multifuncționala…

- Ligia Deca este propunerea PNL pentru funcția de ministru al educației Arhiva foto: Ligia Deca, consilier de stat la Departamentul Educatie si Cercetare din cadrul Administratiei Prezidentiale, coordonatorul proiectului "România educata", în studioul Serviciului de noapte cu Maria…

- Oradea, pe locul 6 in Europa in preferințele turiștilor straini Oradea. Foto: pixabay.com Orasul Oradea a reusit, în urma voturilor a peste 500.000 de turisti din întreaga lume, sa ocupe locul sase în topul destinatiilor potrivite atât pentru calatoriile de tip city-break,…

- Traficul de calatori s-a intensificat la frontiera cu Ungaria si Bulgaria Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Traficul de calatori s-a intensificat la frontiera cu Ungaria si Bulgaria, mai ales pe sensul de iesire din România. Cele mai aglomerate sunt acum vamile…

- Zeci de politisti au participat la o actiune de protest la Galati FOTO arhiva : Diana Surdu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Zeci politisti au participat astazi, la Galati, la o actiune de protest menita sa aduca în atentia autoritatilor problemele cu care aceasta categorie profesionala…

- Aproape 285.000 de hectare de suprafețe agricole, afectate de seceta Foto: aradon.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Aproape 285 de mii de hectare de suprafețe agricole din România au fost afectate de seceta, arata cele mai recente date centralizate de Ministerul Agriculturii. …