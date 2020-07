Pompili, care a fost numita in functia de ministru in cadru unei remanieri a guvernului de catre presedintele Emmanuel Macron din aceasta luna, a afirmat ca acest moratoriu ar fi pentru o perioada de cateva luni si ar avea rolul sa permita o discutie larga referitoare la sectorul comertului cu amanuntul. ”Nu este o arma impotriva Amazon”, a afirmat Pompili la postul de radio France Inter. Amazon intentiona sa deschida noi depozite in Franta, pe termen scurt si mediu. Pompili a afirmat ca vrea sa protejeze micile afaceri de retail si sa le ajute sa supravietuiasca expansiunii majore a rivalilor…