Noul ministru al Educației vrea să schimbe, iar, structura anului școlar Structura anului școlar se modifica din nou. Noul ministru al Educației, Monica Anisie, spune ca in forma actuala, profesorii n-au timp sa-i evalueze pe elevi in primul semestru, iar copiii sunt debusolați. Anul acesta, semestrul intai a fost scurtat la 14 saptamani. Iar al doilea incepe pe 13 ianuarie, dupa vacanta de iarna și va avea 21 de saptamani. Se galopeaza, asta este termenul, prin materie, lucrurile nu sunt facute serios, va rog sa va gandiți ca la Limba romana sau la Matematica, de exemplu, trebuie sa aiba elevul cel puțin cinci note, elevul de gimnaziu și cel de liceu - patru note,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

