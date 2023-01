Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit o alergie, de sarbatori. Fosta asistenta tv a declarat in exclusivitate pentru playtech știri ca se simte bine și e pe tratament cu un medicament antialergic, dupa ce și-a facut un set de analize la o clinica privata. Blondina a…

- Bianca Dragușanu și-a surprins fiica de Craciun cu un cadou pe masura, iar blondina a demonstrat din nou ca este o mama devotata și ca ar face orice pentru fericirea micuței. Bianca Dragușanu a scos din buzunar mii de euro, asta pentru a o impresiona pe Sofia de sarbatori. Iata ce i-a cumparat, dar…

- Bianca Dragușanu este foarte activa pe rețelele de socializare personale și de fiecare data cand are timp iși ține fanii din mediul online la curent cu toate momentele frumoase care se intampla in viața ei. De aceasta data, blondina și fiica ei, Sofia, s-au „batut” cu tigai. Cele doua au facut un adevarat…

- Bianca Dragușanu este o mamica extrem de devotata și dragastoasa, lucru ce se poate vedea in toate interacțiunile pe care le are cu fiica ei, Sofia, precum și nenumaratele dedicații pe care i le face micuței sale. Recent, diva și-a dus odorul la un coafor, acolo unde micuța ei a avut parte de un tratament…

- Bianca Dragușanu este destul de activa pe rețelele de socializare personale și de fiecare data cand are ocazia impartașește cu fanii ei din mediul online tot ceea ce i se intampla in viața de zi cu zi. De aceasta data, ei bine, vedeta a avut parte de cateva clipe de rasfaț cu fiica ei, Sofia, și mama…

- Bianca Dragușanu și Catalin Maruța au avut parte de o intalnire neașteptata. Diva i-a declarat razboi celebrului prezentator dupa ce el ar fi pus-o intr-o lumina negativa chiar in cadrul emisiunii sale. Vedetele au avut o intalnire de gradul zero in complexul rezidențial al fostei asistente pacatoase.…

- Așa mama, așa fiica! Bianca Dragușanu atrage privirile de fiecare data cu ținutele sale spectaculoase, dar și cu trupul de invidiat. Vedeta petrece destul de mult timp in compania fiicei sale, Sofia, iar de aceasta data, frumoasa blondina a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare.

- Bianca Dragușanu a avut parte de o surpriza de proporții din partea fiicei sale. Blondina tocmai ce s-a intors din vacanța pe care a petrecut-o alaturi de Gabi Badalau, iar prima oprire a fost directe la fiica ei, care o aștepta cu mult dor acasa. Bianca Dragușanu a fost foarte emoționata de surpriza…