Stiri pe aceeasi tema

- Italienii de la Lamborghini ii pregatesc de ceva vreme un inlocuitor celebrului Aventador. L-am vazut in nenumarate imagini și clipuri de promovare, dar acum a venit momentul sa il cunoaștem in toata splendoarea lui. REVUELTO: UN NOU TAUR LAMBORGHINI In plus, aflam și ca numele sau este Revuelto. Denumirea…

- Napoli, Milan și Inter s-au calificat in „sferturile” Champions League. Serie A nu a mai avut trei reprezentante in aceasta faza din 2006. E posibil al 3-lea Derby della Madonnina in Liga. In precedentele, rossonerii au trecut de fiecare data mai departe. Intr-o perioada dificila in fotbalul italian,…

- Biftec tartar este un aperitiv facut cu carne cruda de vita tocata fin, care este asezonata cu sare, piper, sos Worcestershire sau Tabasco, ori cu muștar. Carnea este combinata cu un galbenuș de ou crud, capere, ceapa, patrunjel sau alte condimente. Deși este un fel de mancare foarte popular, nu toata…

- China și Rusia provoaca pericole și dezordine in lume. O spun britanicii in noua strategie de politica externa care prevede, printre altele, ca Marea Britanie sa ajute mai mult Republica Moldova.

- Articolul O poate duce Jose Mourinho pe AS Roma spre un nou trofeu european? Ce șanse are cu RB Salzburg se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Italienii de la AS Roma reprezinta una dintre cele mai iubite echipe din Italia, dar și de pe intregul continent. Cu o istorie bogata, din care au facut…

- Aceasta sarbatoare, ce cade la 40 de zile de la Nașterea Domnului Iisus, se ținea la Ierusalim cel puțin de la inceputul secolului al V-lea, „cu aceeași bucurie ca Paștele“ (relatarea pelerinei Etheria). La Roma a fost introdusa in jurul anului 650. Conținutul sarbatorii se refera la prezentarea pruncului…

- Anul trecut, japonezii de la Toyota au prezentat cea de-a cincea generație a modelului hibrid Prius. Noul model este cel mai puternic Prius de pana acum, grație unui propulsor hibrid de 223 de cai putere, o valoare foarte apropiata de modelul sport GR86. In cazul celui din urma model, motorul sau dezvolta…

- Evreii si grecii sunt cei mai studiosi rezidenti din Romania. Populatia ambelor etnii a absolvit, in proportie de peste 50-, o forma de invatamant superior. Pe locul trei sunt armenii din Romania, care, in proportie de 48-, sunt absolventi de studii superioare. In schimb, romanii, maghiarii si romii,…