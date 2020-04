Noul guvern slovac condus de Igor Matovic a obtinut joi votul de incredere al parlamentului de la Bratislava, in timp Slovacia se pregateste sa infrunte impactul economic al epidemiei de coronavirus, transmite Reuters. Premierul Matovic si-a stabilit ca prioritati combaterea coruptiei, cresterea competitivitatii economice si restabilirea increderii cetatenilor in autoritatile statului, in pofida dificultatilor provocate de noul coronavirus, care in Slovacia a imbolnavit 1.396 de oameni, dintre care 23 au decedat. ''Trebuie sa fim vaslasii care ne vor trece prin cea mai dificila criza cu…