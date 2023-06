Stiri pe aceeasi tema

- Prima ședința a guvernului Ciolacu a avut loc joi seara. Ciolacu a vorbit despre faptul ca vor intra intr-un regim de mobilizare generala și a avertizat ca statul nu v-a mai plati ca bugetarii sa vina la munca și sa nu faca nimic. ”Toți funcționarii trebuie sa ințeleaga ca avem nevoie de performanța.Trebuie…

- Ordonanța pe care o adopta Guvernul nu schimba cu nimic lucrurile in ceea ce privește greva profesorilor. Este anunțul facut joi de presedintele FSLI Simion Hancescu. El a precizat ca si marti va fi greva si ca decizia privind incetarea acesteia apartine sindicalistilor. “Lucrurile nu sunt schimbate…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, dupa discutiile cu reprezentantii parintilor si a elevilor, ca revendicarile salariale ale profesorilor vor fi rezolvate in legea salarizarii unitare pe care Ministerul Muncii o va finaliza pana la 15 iulie. ”Am sustinut, inca de la inceput, ca elevii si parintii…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a promis vineri ca va lansa un plan de dezarmare la scara larga pentru a elimina sute de mii de arme din țara, in urma impușcaturilor in masa consecutive din aceasta saptamana, informeaza BRecorder. „Vom face o dezarmare aproape completa a Serbiei”, a spus Vucic in…

- European natural gas extended its decline, trading at a fresh 21-month low amid record LNG imports and rising stockpiles, according to Bloomberg. Benchmark futures dropped as much as 2.6%, falling below E37 for the first time since July 2021, following four consecutive weeks of losses. Prices are less…

- Expresia folosita de președintele PNL, Nicolae Ciuca, la un moment dat cand a relatat despre o discuție avuta cu șeful PSD, „Marcel”, care i s-a adresat, la randul sau, cu „Nicu”, s-ar putea sa fie istorie. Ciuca a propus, joi, la finalul ședinței de conducere a PNL, ca cele patru randuri de alegeri…

- Eurozone inflation dropped at a record rate to 6.9% in March, driven by a sharp decline in energy prices, data released by the European statistics agencies showed on Friday, according to Politico. In February, headline inflation stood at 8.5%, the main reason for this 1.6 percentage point fall was the…

- Iulian Boț, cunoscut sub numele de Viscol, care a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala, intr-un dosar in care si fostul sef al IPJ Timis Sorin Muntean a fost cercetat si apoi condamnat, a fost prins in Italia. Mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea a fost…