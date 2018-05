Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Bocșaru, directorul financiar al producatorului autohton Automobile Dacia a declarat ca cifra de afaceri in lei a companiei a fost in creștere cu 11,45% fața de 2016. Anul trecut Dacia a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 23,1 miliarde lei (5,1 miliarde de euro).

- Cifra de afaceri Automobile Dacia a depașit in premiera pragul de 5 miliarde euro, crescand cu 11% fața de 2016, a anunțat compania. Profitul inainte de impozitare a crescut cu 9%, pana la 120 milioane euro. Contribuția vanzarilor de autovehicule și de componente auto la realizarea cifrei de afaceri…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in martie cu 0,9%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm semnificativ scazut fata de cel din luna anterioara, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 3,5%, serie bruta, potrivit datelor publicate…

- Cifra de afaceri a agentiilor de turism a fost anul trecut de 2,306 miliarde lei, din care 2,067 miliarde lei cea a agentiilor tour operatoare si 239,151 milioane a celor cu activitate de vanzare, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Cifra transferata a fost superioara valorii intregii banci. Fericitul contului cu suma respectiva nu s-a putut bucura de norocul venit peste el deoarece la cateva minute a fost anulata tranzactia.

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in februarie cu 4,7%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm scazut fata de cel din luna anterioara, in timp ...

- Afacerile din piata carnii ar putea depasi in acest an nivelul de 34 miliarde de lei, pe fondul cresterii consumului, dar si ca urmare a evolutiei semnificative a preturilor, potrivit unei analize publicate de KeysFin. Fata de 2012, cand piata carnii raporta afaceri de 32,9 miliarde de lei, business-ul…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an in Romania, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi, H&M, Zara, C&A si Pepco fiind principalii actori intr-o piata evaluata la aproape 5 miliarde de euro, potrivit unui studio KeysFin. Potrivit datelor KeysFin, comertul de profil din Romania…