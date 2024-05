Stiri pe aceeasi tema

- Servicii medicale pentru persoanele neasigurate de la 1 iulie, in noul contract cadru. Ce categorii pot beneficia Servicii medicale pentru persoanele neasigurate, in noul contract cadru, anunța autoritațile din domeniul sanatații. Contractul-cadru care va intra in vigoare dupa 1 iulie prevede, ca noutate,…

