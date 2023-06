Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul este principala sursa de droguri ilegale in Statele Unite, inclusiv heroina, marijuana, metamfetamina și opioide sintetice. Pe langa droguri, cartelurile s-au extins și in traficul de persoane, o afacere care le aduce miliarde de dolari pe an. Aproximativ 97% din toata heroina confiscata in…

- Daca Guvernul propusese vouchere in valoare de 4.000 de lei in acest an, iar cadrele didactice au respins oferta, acum ultima varianta a Guvernului este de 1.000 de lei brut, aprox 600 lei net, pentru cadre didactice și 400 lei pentru cadre nedidactice, 250 lei net. Practic ultima oferta a Guvernului…

- Germania anunța mega-investiții in producția de semiconductori, dar, din cauza lipsei forței de munca și a disputelor legate de subvenții, mai are inca un drum lung de parcurs pana sa se impuna in acest sector strategic. De la mașinile electrice la smartphone-uri, turbine eoliene și chiar rachete, aceste…

- Civilii din Kiev au primit ordin sa se adaposteasca, deoarece mai multe explozii au fost auzite marti dimineata, transmite CNN.Sirenele de raid aerian au sunat in tot orasul, in timp ce sistemul de aparare aeriana al Ucrainei a fost activat pentru a intercepta drone si alte obiecte zburatoare deasupra…

- Reunind parteneri de afaceri din peste 35 de țari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, cea de-a doua ediție a EMEA ASUS Business Summit, care a avut loc la inceputul lunii mai la Malaga, in Spania, a reprezentat o oportunitate unica pentru partenerii diviziei ASUS Commercial de a descoperi cele…

- Fiecare copil (cetațean roman care nu a implinit varsta de 18 ani) poate beneficia de programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, care consta in inființarea unui cont special de economisire, sub forma de depozit, denumit cont individual de economii Junior Centenar,…

- Pentru ca au fost facute calcule greșite la bugetul de stat, Coaliția de Guvernare se grabește sa ia masuri inainte de rocada din 25 mai. Trebuie acoperite cele 20 de miliarde de lei, iar pentru acest lucru se decide inghețarea salariilor bugetarilor, blocarea angajarilor la stat și noi creșteri de…

- De la doua și 400 de milioane, aceasta ar fi marja pe care și-o asuma ca reducere bugetara ministerele. Suma totala obținuta ar fi insa de aproximativ un miliard de lei, mult sub nivelul „gaurii” de 20 de miliarde anunțate de Ministerul Finanțelor. Potrivit surselor Antena 3 , la Ministerul Culturii…