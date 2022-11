Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma coliziunii intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, pe DN2 – E85, la intersectia cu comuna Cotesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In aceasta dimineata, in jurul orei 07,15, am fost sesizati prin Apel…

- Un microbuz s-a ciocnit, marti, cu un autoturism, pe DN 2 (E 85), in localitatea Marasesti, judetul Vrancea, doua persoane fiind ranite. Potrivit IPJ Vrancea, politistii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier produs pe DN 2 (E 85), la Marasesti, unde un microbuz si un autoturism s-au ciocnit.…

