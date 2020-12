Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, iar acestia au fost nevoiti sa porneasca in urmarirea lui. Conducatorul auto si un pasager din masina erau beti, iar cel din urma a spart geamul sectiei de politie unde fusesera dusi pentru audieri.

- Fata de 15 ani din Odorheiu Secuiesc rapita, luni seara, de pe o strada din Targu Mures, unde se afla impreuna cu unchiul sau, ea fiind bagata intr-un autoturism de persoane necunoscute, s-a prezentat marti dimineata la Politie impreuna cu unchiul sau, care a gasit-o intr-o autogara din Targu-Mures.

- In aceasta dimineata masina in care se afla arhiepiscopul Trodosie a fost oprita in timp ce acesta se ducea catre slujba de la Manastirea de la Ion Corvin.Masina a fost oprita la intersectia DN 3 cu drumul care duce catre manastire.De altfel toate masinile care mergeau catre locul de pelerinajul prilejuit…

- Un accident care a avut loc pe prima banda de circulație pe A3, luni, și care inițial s-a soldat doar cu pagube materiale, a fost urmat de un altul foarte grav, in urma caruia un polițist a fost grav ranit. Sindicatul Europol al polițiștilor a dat detalii și a furnizat și imagini.Doi agenți din cadrul…

- Important de precizat este ca politistul e la a saptea interventie de acest fel in 23 de ani la Rutiera. "Multumim pentru inedita interventie, Marius! (De altfel, a 7-a de acest gen in 23 de ani de cand este politist la rutiera). In mod cert esti un exemplu si o inspiratie. P.S. Felicitari proaspetei…

- Un elev de la școala de poliție a fost un adevarat erou dupa ce a salvat doi polițiști și un jandarm dintr-o mașina în flacari. Mașina în care se aflau cei trei oameni a luat foc dupa ce a fost lovita puternic de un autoturism care era condus de…

- O mașina pe care se aflau mai multe mesaje electorale a fost oprita in trafic de polițiștii galațeni. Vehiculul trecea printr-o zona in care sunt mai multe secții de votare. Șoferul a fost amendat pentru continuarea propagandei electorale in ziua alegerilor, anunța MEDIAFAX.Surse apropiate…