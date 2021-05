Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile anti-COVID au facut noua miliardari noi. Averea cumulata a celor noua miliardari ajunge la 19,3 miliarde de dolari si ar permite ca populatia tuturor tarilor cu venituri mici sa fie vaccinata. Cel putin noua persoane au devenit miliardare datorita vaccinurilor anti-COVID, printre…

- Aceste noi averi au aparut ”din cauza profiturilor colosale ale grupurilor farmaceutice, care detin monopolul asupra productiei vaccinurilor impotriva covid-19”, anunta Oxfam intr-un comunicat publicat inaintea unui summit mondial G20 pe tema sanatatii, prevazut vineri, la Roma. Cele mai mari doua averi,…

- Cel putin noua persoane au devenit miliardare datorita vaccinurilor anti-COVID-19, printre care si CEO-ul francez al companiei Moderna, Stephane Bancel. Averea lor ajunge la 19,3 miliarde de dolari si ar putea permite vaccinarea unora dintre cele mai sarace tari.

- Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, iar in anul pandemiei, 2020, averea lui a crescut și mai mult, atingand un maxim istoric. Potrivit Bloomberg , in 2020, verea fondatorului Amazon, antreprenorul american Jeff Bezos, a urcat la 171,6 miliarde de dolari. Astfel, a depasit varful de aproape 168…

- Laboratorul german BioNTech SE si-a imbunatatit estimarile privind vanzarile de vaccinuri Covid-19 pana la 12,4 miliarde de euro (15 miliarde de dolari) in acest an, conform noilor prognoze de vanzari publicate, luni, intr-un moment in care tarile isi majoreaza comenzile pentru accelerarea campaniei…

- Laboratorul german BioNTech SE si-a imbunatatit estimarile privind vanzarile de vaccinuri Covid-19 pana la 12,4 miliarde de euro (15 miliarde de dolari) in acest an, conform noilor prognoze de vanzari publicate luni intr-un moment in care tarile isi majoreaza comenzile pentru accelerarea campaniei…

- Compania farmaceutica germana BioNTech a anunțat ca vaccinul sau impotriva COVID-19, produs in colaborare cu Pfizer, va fi disponibil din iunie pentru varstele cuprinse intre 12 și 15 ani. Directorul companiei, Ugur Sahin, a declarat pentru saptamanalul „Der Spiegel” ca se afla „in faza finala” de pregatire…

Peste 200 de noi miliardari din China au aparut in ultimul an, pe fondul pandemiei provocate de coronavirus, conform unui studiu realizat de Hurun Global Rich List citat de Business Standard. Practic, numarul miliardarilor…