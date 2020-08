„Noua limbă maternă” Generatii de elevi au invatat, in timpul regimului comunist, ca in ciclul Chirita Alecsandri satirizeaza „cosmopolitismul", denunta setea de parvenire si fatarnicia „claselor exploatatoare". Buna parte dintre montarile succesive ale Chiritei in provintie au mers pe aceeasi linie, ingrosand latura ridicola a personajului principal. In fapt, lucrurile sunt mai nuantate. G. Calinescu observa deja, in Istoria lui, ca eroina lui (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

