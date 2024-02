Stiri pe aceeasi tema

- 93% dintre elevii de clasa a VIII-a au participat luni la prima proba a simularii Evaluarii Naționale, cea de limba și literatura romana.Au fost prezenți circa 164.000 de elevi, iar șase au fost eliminați ca urmare a unor tentative de frauda. Potrivit Ministerului Educației, platforma destinata evaluarii…

