- Un numar 9.481 de elevi au fost prezenti miercuri la proba de Limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII a, a informat Ministerul Educatiei, conform Agerpres.Potrivit sursei citate, au absentat 866 de elevi si nu a fost eliminat niciun elev…

- Elevii de clasa a VIII-a din partea minoritatilor nationale sustin, miercuri, proba de limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Elevii de clasa a VIII-a din partea minoritatilor nationale vor sustine, miercuri, proba de limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Lucrarile vor fi evaluate digitalizat. Proba de miercuri, la fel ca in zilele anterioare,…

- Elevii care apartin minoritaților naționale vor susține miercuri proba scrisa la limba și literatura materna in cadrul simularii Evaluarii Naționale, informeaza Rador Radio Romania.Examenul va incepe la ora 9:00, moment in care vor fi distribuite subiectele, care sunt redactate sub forma unei broșuri…

- Peste 93% dintre elevii inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul acestui an scolar s-au prezentat, luni, la proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Sase elevi au fost eliminati, ca urmare a unor tentative de frauda. Ministerul Educatiei afirma ca platforma…

- Simularea examenelor programate la finalul ciclurilor gimnazial si liceal in anul scolar 2023 2024, organizata la nivel national de Ministerul Educatiei, a inceput astazi, 5 februarie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale a absolventilor de clasa a VIII a EN VIII…

- ”Singura diferenta pentru elevi este ca lucrarea nu va mai fi secretizata de ei sau de profesorii asistenti prin lipirea etichetelor, pentru ca va fi secretizata automat, in momentul in care este scanata, in prezenta elevilor”, a explicat ministrul Educatiei Ligia Deca. ”Luni, 5 februarie, incep simularile…

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, proba la Limba romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale 2024, lucrarile de la simularea Evaluarii Naționale 2024, care incepe luni The post Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, proba la Limba romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale 2024,…