Noua Lege a pensiilor. De când intră în vigoare? Mai mulți senatori și deputați din Brașov au susținut, in Parlamentul Romaniei, un proiect prin care persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani in orașe poluate, ori au depus munca solicitanta, sa poata ieși la pensie cu doi ani mai devreme, fara ca veniturile sa le fie afectate. Noua Lege a pensiilor, care va intra in vigoare la 1 septembrie, va anula toate aceste demersuri și eforturi. In județul Brașov, de vechea lege mai pot beneficia, pana la sfarșitul verii, pensionarii din cateva localitați aflate in apropierea municipiilor Fagaraș și Codlea, dar și in zona orașului Rupea. Purtatorul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

- Mai mulți senatori și deputați din Brașov au susținut, in Parlamentul Romaniei, un proiect prin care persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani in orașe poluate, ori au depus munca solicitanta, sa poata ieși la pensie cu doi ani mai devreme, fara ca veniturile sa le fie afectate. Noua Lege a pensiilor,…

- Cei din „coalitia terorii din Parlamentul Romaniei”, compusa din PSD si PNL, pregatesc o noua smecherie pentru acapararea puterii in stat, tot cu ajutorul UDMR, sustine purtatorul de cuvant al AUR Dan Tanasa. Dupa ce au modificat legea pentru a organiza alegerile prezidentiale mai devreme, acum „UDMR…

- Data de 1 septembrie va fi foarte importanta pentru pensionari pentru ca premierul Marcel Ciolacu a facut un anunț important legat de pensii. Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat luni seara ca sumele rezultate dupa recalcularea pensiilor vor fi platite integral incepand cu 1 septembrie și sunt deja…

- Deputatul REPER Andrei Lupu a depus, luni, o propunere legislativa de modificare a Legii pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015) prin care sunt eliminate pensiile de serviciu pentru militarii, politistii, jandarmii si functionarii publici cu statut special condamnati penal pentru infractiuni…

- Consiliul Județean Brașov a decis, luna trecuta, imparțirea pe localitați a sumelor din cota 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat in anul 2024, precum si a estimarilor pentru anii 2025-2027, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a programelor de infrastructura…

- Recalcularea pensiilor este inclusa in bugetul pe 2024 si nu exista perspectiva sa nu se plateasca aceste recalculari, a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, citat de Agerpres. „Va dati seama ca am facut bugetul pentru anul 2024 cu recalcularea de pensii inclusa in buget. Deci,…

- Consiliul Fiscal avertizeaza ca noua lege a pensiilor va avea un impact sever pe termen imediat si mediu. „Noua lege a pensiilor este necesara pentru a elimina inechitati flagrante, pentru a tine cont de imbatranirea populatiei. Dar impactul pe termen imediat si mediu este sever, mareste deficitul mult,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1089/2023 a fost publicata Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care va intra in vigoare la 1 septembrie 2024, cu excepția urmatoarelor articole ce vor intra in vigoare chiar de la 1 ianuarie anul viitor, dupa cum ne informeaza Aida Ionela Enache,…