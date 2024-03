Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al AUR Dan Tanasa a avertizat ca cei din „coalitia terorii din Parlamentul Romaniei”, compusa din PSD si PNL, pregatesc o noua smecherie pentru acapararea puterii in stat, tot cu ajutorul UDMR.

- ANM a emis luni dimineata, o avertizare nowcasting de Cod galben de ceata densa si ghetus in cinci judete din Transilvania, printre care si Brasovul. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si ghetus in localitati din cinci…

- Raducu Florin Croitoru, in varsta de 16 ani, a disparut de acasa, din municipiul Codlea, pe data de 5 februarie. Imediat, familia adolescentului a sunat la 112 insa de atunci, nimeni nu mai știe nimic despre baiat. Unchiul copilului, deputatul PSD Daniel Ghița, face acuzații grave și susține ca poliția…

- Consiliul Județean Brașov a decis, luna trecuta, imparțirea pe localitați a sumelor din cota 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat in anul 2024, precum si a estimarilor pentru anii 2025-2027, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a programelor de infrastructura…

- O explozie s-a produs, miercuri, intr-un bloc din Codlea, judetul Brasov, deflagratia fiind urmata de un incendiu. O persoana a suferit arsuri pe 50 la suta din corp, primind ingrijiri medicale. Aproximativ 15 persoane din imobil s-au autoevacuat, potrivit news.ro.Explozia s-a produs intr-un apartament…

- Atenție! Sunt informații esențiale, pe care trebuie sa le cunoasca toți pensionarii din țara noastra! Ce s-a schimbat in Legea pensiilor, de fapt, incepand cu ianuarie 2024?Toți pensionarii trebuie sa știe ca noua Lege a pensiilor inca nu a intrat in vigoare. Cu toate acestea, incepand cu aceasta luna,…

- Autostrada Ploiești – Brașov se confrunta cu probleme majore, deoarece proiectantul Consitrans va suferi penalizari din partea CNAIR. Sectorul Cristian – Codlea nu a fost lansat la licitație pentru execuție in 2023, deoarece Consitrans nu a livrat documentația promisa, potrivit reprezentanților CNAIR.…

- Judetul Brasov are o populație in scadere care este tot mai imbatranita, arata datele Recensamantului 2021. Rezultatele Recensamantului populației și locuințelor 2021 in județul Brașov au fost prezentate in ședința Colegiului Prefectural. Prefectul județului Brașov, Mihai Catalin Vasii, a prezidat,…