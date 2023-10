Noua colecție Chanel, prezentata de manechine in flip-flopi Chanel este și va ramane mereu una dintre cele mai apreciate case de moda la nivel mondial. Brandul are o istorie bogata și a lansat de-a lungul anilor piese iconice care nu se vor demoda vreodata. Recent, Chanel a prezentat cea mai noua colecție, pentru primavara/vara 2024. Fashion show-ul a fost pus in scena cu ocazia Saptamanii Modei de la Paris. Noua colecție prezinta piese din tweed, material semnatura al casei de moda, combinate in mod cu totul neașteptat cu flip flopi. The post Noua colecție Chanel, prezentata de manechine in flip-flopi…