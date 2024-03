Stiri pe aceeasi tema

- Citesc o știre: Uniforma va deveni obligatorie in toate școlile din Franța, din anul 2026, pentru a reduce inegalitatea. Problema „ținutei unice”, sau a uniformei, in școli, a facut obiectul unor dezbateri in ultimele luni in Franța. Citeam aceasta știre cand ma documentam pe tema bullyingului in școli…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma (PNL), a murit la doar 46 de ani. Toma era internat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”. Catalin Toma a fost in vizita la Paris, iar la intoarcere a acuzat o raceala. Inițial, a fost internat la Spitatul Județean Vrancea…

- Galeriile Artmark expun, de Ziua Nationala Constantin Brancusi la 19 februarie, o lucrare realizata de sculptor in 1905-1906, „Bustul unui patron de restaurant (Portretul lui Achille Balde)”. Este vorba despre „o opera care nu a fost niciodata vazuta, dupa ce a fost considerata pierduta sau distrusa”.…

- Alin Alexuc, 33 de ani, va intra pe saltea maine la Campionatele Europene de la București in cadrul categoriei 130 kg la stilul greco-roman. Pentru el va fi ultima competiție continentala la care va lua startul, insa iși conserva intact visul de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Paris. Cel mai recent…

- Candidatul AUR la Primaria Capitalei, Mihai Enache, i-a criticat joi pe edilii care s-au succedat in ultimii 10 ani la Primaria Capitalei, carora le-a reprosat ca au lasat "sa devina o ruina" trotuarul rulant de la Gara de Nord, un obiectiv realizat in 2013, care a costat aproape 3 milioane de euro…

- Fermierii au protestat impotriva invadarii pieței romanești de catre produsele alimentare din Ucraina, dar in continuare zaharul ucrainian este ambalat și vandut in Romania sub o cunoscuta marca de la noi. Unul dintre supermarketurile de pe piața romanesca a anunțat ca vinde in aceste zile, la oferta,…

- Vremea buna i-a facut pe bucureșteni sa ia cu asalt patinoarele in acest weekend. La cel din Cișmigiu, unde au fost cozi zilele acestea, doritori pot veni zilnic de la ora 10.00 la 21.30, iar intrarea costa 40 de lei pe sesiune. Sarbatorile de iarna au trecut, dar patinoarele vor ramane deschide pana…

- Mircea Ulubeanu, inventatorul stabilopozilor și un inginer constructor de renume, s-a nascut pe 21 decembrie 1912 in București. Fiul unui absolvent de Științe economice la Paris și al unei mame casnice, Ulubeanu a primit o educație solida, studiind la liceele „Mihai Viteazul” și „Gheorghe Lazar”, unde…