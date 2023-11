Nou vs. second hand. Cum aleg românii mașina Achiziția unei mașini inca este motiv de bucurie nemarginita pentru mulți romani. Unii prefera autoturismele noi, in ciuda prețurilor mari, alții opteaza pentru cele la mana a doua. Opiniile sunt diferite și in ceea ce privește marca mașinii. Sunt șoferi care prefera modelul autohton, in timp ce alții nici nu vor sa auda. Un șofer a lansat in mediul online o discuție pe aceasta tema, pornind de la observația ca deși este in topul vanzarilor din Europa, Dacia este detestata de mulți romani. „De ce urasc romanii Dacia?” „Vad des Sandero și imi tresalta inima crezand ca este roman și, spre tristețea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

