Stiri pe aceeasi tema

- S-au inregistrat 232 de voturi pentru si 3 voturi impotriva. Parlamentarii USR, Forta Dreptei si REPER au anuntat ca nu participa la votul pentru numirea de la Curtea de Conturi si de la CNA. Camelia Pricopie a fost propunerea sustinuta de PSD pentru postul de vicepresedinte al Autoritatii de Audit…

- Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea Cameliei Pricopie in functia de consilier de conturi, vicepresedinte al Autoritatii de Audit, conform Agerpres.roVotul a fost secret cu buletine si s au inregistrat 232 voturi 39;pentru 39; si 3 39;contra 39;.Camelia Pricopie este numita pe locul ramas vacant…

- Camera Deputaților și Senatul s-au reunit marți, 7 martie, in plen comun, și au ales președintele Consiliului Național al Audiovizualului si un vicepresedinte al Curtii de Conturi. Astfel, Monica Gubernat, susținuta de PSD, a revenit la conducerea CNA prin votul Parlamentului. De asemenea, Camelia Pricopie,…

- Fostul vicepresedintele al Autoritatii de Audit din Curtea de Conturi, Niculae Badalau, va ramane la inchisoare, decizia instantei fiind definitiva.„Respinge ca nefondata contestația formulata de inculpatul Badalau Niculae impotriva incheierii din data de 06.02.2023, pronuntata de judecatorul de camera…

- Tribunalul Giurgiu va decide maine, 10 ianuarie 2023, libertatea lui Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii. Oricare va fi decizia judecatorilor, aceasta va putea fi contestata la Curtea de…

- Curtea de Apel București a respins luni contestația fostului baron PSD Niculae Badalau fața de masura arestului preventiv in dosarul sau de corupție, potrivit minutei de ședința. Minuta Curții de Apel: INCH. 637/CO-CP/ In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 205 C.pr.pen.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, joi, contestatia lui Niculae Badalau la masura arestului preventiv. Joi, Niculae Badalau implineste varsta de 62 de ani. Elena Matache, inculpata in acelasi dosar, care initial a fost plasata in arest la domiciliu va merge si ea in arest preventiv, a decis…

- Niculae Badalau, aflat in arest preventiv pentru dare de mita si trafic de influenta, se afla joi dimineata la Inalta Curte de Casatie si Justitie unde va fi judecata contestatia pe care acesta a depus-o la decizia pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, transmite News.ro. In aceeași ședința, magistratii…