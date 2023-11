Stiri pe aceeasi tema

- In primul meci din La Liga pentru Rayo Vallecano, cu Real Madrid, scor 0-0, fundașul Andrei Rațiu (25 de ani) a avut o prestație fabuloasa. Jucatorul roman l-a distrus pe Vinicius Junor, una din cele mai bune extreme ale planetei, și a fost laudat de iubitorii fotbalului

- Echipa spaniola Real Madrid a terminat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Rayo Vallecano, in etapa a 12-a din La Liga, informeaza news.ro.Real Madrid a dominat partida cu Rayo si a avut ocaziile de gol, Bellingham, Rodrygo si Vinicius Junior au ratat deschiderea scorului,…

- Fundasul roman Andrei Ratiu a debutat cu gol la Rayo Vallecano, care a surclasat formatia de liga a sasea Atletico de Lugones cu scorul de 6-0, miercuri, in deplasare, in primul tur al Cupei Spaniei la fotbal.Ratiu, care a fost integralist, a inscris in minutul 67, conform Agerpres. Columbianul Radamel…

- Real Madrid s-a impus miercuri pe teren propriu cu scorul de 2-0 in fața celor de la Las Palmas, in etapa a șaptea din LaLiga și a depașit-o in clasament pe FC Barcelona, insa pe primul loc se afla o formație surpriza.

- Rayo Vallecano și Deportivo Alaves se dueleaza in aceasta seara, de la ora 22:00, in primul meci al rundei #5 din La Liga. E și un duel al formațiilor lui Andrei Rațiu și Ianis Hagi, care, cel mai probabil, vor incepe meciul de pe banca de rezerve. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul…

- Selecționerul Edward Iordanescu a anunțat lotul de jucatori pentru partidele cu Israel și Kosovo, din preliminarii Campionatului European de anul viitor, din Germania. Cei 26 de tricolori convocați sunt: Portari- Horațiu Moldovan (FC Rapid), Ștefan Tarnovanu (FCSB), Marian Aioani (Farul Constanța) Fundași–Andrei…

- Rayo Vallecano, fara Andrei Rațiu, care nu a facut parte din lot, a fost zdrobita de Atletico Madrid in etapa a treia din La Liga, scor 0-7. Trupa lui Diego Simeone are cel mai bun atac din Spania, 10 goluri inscrise in 3 partide. Atletico Madrid a reușit seara trecuta cel mai spectaculos scor al inceputului…

- Cele mai importante meciuri ale zilei din Europa! Arsenal, PSG, Real Madrid si Bayern Munchen au jucat sambata. Fotbalul european la cel mai inalt nivel a revenit in acest weekend in Anglia, Franta, Spania sau Germania. Arsenal a inceput cu dreptul sezonul din Premier League. Vicecampioana Angliei a…