Nostradamus, predicție terbilă despre cel de-al treilea război mondial Se spune ca Nostradamus a prevazut corect razboiul din Ucraina. Ei bine, el a facut unele previziuni și cu privire la cel de-al treilea razboi mondial, in 2023. In timpul vieții sale, astrologul a facut mai multe profeții despre unele evenimente mondiale majore care s-au adeverit. Nostradamus era de parere ca actualul conflict armat din Europa de Est ar putea declanșa un „mare razboi”. Intr-un catren, faimosul astrolog și vizionar scria: „Șapte luni ale Marelui Razboi, oameni morți din cauza rautații. Rouen și Evreux nu vor cadea in mainile regelui”. Așa se face ca mulți dintre adepții francezului… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

