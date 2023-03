Norul de fum al incendiului din Ucraina, vizibil și România Un nor gros de fum care a aparut marți dupa-amiaza deasupra Dunarii, la est de Galați, i-a alertat pe locuitorii orașului pentru ca dimensiunea imensa a norului de fum negru indica un posibil incendiu la terminalul de produse petroliere „Unicom Oil Terminal” din apropierea Zonei Libere Galați. Pe rețele de socializare au aparut tot felul de ipoteze, de la un incendiu care ar fi putut avea loc la bordul unei nave care naviga pe Dunare, repetandu-se situația riscanta prin care a trecut orașul in anii 70, cand in rada Portului Galați a fost cuprinsa de flacari o nava „Vrachos”, sub pavilion Panama,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

