Stiri pe aceeasi tema

- Patru operatori de cereale care desfasoara activitate in danele 17, 31 33, 38 si 41 43 din Portul Constanta au fost amendati de Garda de Mediu Constanta cu cate 15.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.104 2011 privind calitatea aerului inconjurator.Pe timpul operatiunilor de incarcare…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta anunța ca, in urmatoarele doua luni, adica pana la inceperea campaniei de recoltare, toate drumurile intens circulate din Portul Constanta vor fi asfaltate. Lucrarile de asfaltare vizeaza drumurile intens circulate din Portul Constanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care se interzice comercializarea bauturilor energizante catre minori, informeaza AGERPRES . Actul normativ vizeaza modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a…

- Polițiștii din Argeș au descins la o adresa unde au descoperit nu mai puțin de 61 de caini! Proprietara s-a ales cu o amenda mare, dar și cu dosar penal. Ucidea cu intenție caini, dar le modifica chirurgical și aspectul. Polițiștii din județul Argeș au descoperit 61 de caini intr-o singura curte! Aceștia…

- Romanii care stau la case vor primi vouchere in valoare de 10.000 de lei, prin intermediul unui program finanțat de stat, care are ca scop imbunatațirea condițiilor de viața ale cetațenilor și susținerii dezvoltarii durabile a mediului inconjurator, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Ministrului…

- Primaria Municipiului București a fost amendata de Garda de Mediu cu 150 de mii de lei, din cauza „lipsei de acțiune in urma inregistrarii de niveluri de poluare peste limita admisa, mai multe zile succesive”, anunța Buletin de București.

- Salariații companiilor de stat din industria de aparare se vor bucura de protecția legii in perioadele cand nu vor avea comenzi, se arata proiectul Hotararii Guvernului privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2023 pentru operatorii economici din industria nationala de aparare, care…

- Romania va reprezenta și in viitor pentru Ucraina, pe langa propriul coridor de la Marea Neagra, cea mai importanta ruta alternativa de export pentru cereale și alte produse, conform US News&World Report. Declarația aparține unui inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA și a fost facuta in urma…